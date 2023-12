Patti Smith et IAM en têtes d'affiche du festival LaSemo à Enghien

La chanteuse américaine Patti Smith et le groupe de rap français IAM se produiront respectivement les dimanche 14 et vendredi 12 juillet prochains au parc d'Enghien dans le cadre du festival LaSemo, a annoncé jeudi l'organisation.

Connue pour son engagement en faveur des avancées sociales et de l'environnement, la chanteuse punk Patti Smith se produira pour la première fois avec son groupe à Enghien. Elle y présentera le dimanche 14 juillet les titres qui en ont fait une icône du rock de "Because the night" à "Gloria" en passant par "Dancing Barefoot". L'artiste de 76 ans a été hospitalisée mardi en Italie avant la tenue d'un concert à Bologne, mais son état de santé n'a toutefois pas été précisé.

Le vendredi 12 juillet, le groupe français IAM sera sur la scène de LaSemo pour faire chanter et danser le public avec ses tubes que sont "Petit frère", "Je danse le Mia", "Demain c'est loin"... Akhenaton, Shurik'n, Kheops, Imhotep et Kephren sont attendus dans le cadre de leur tournée HHHistory, du nom de leur nouvel album, attendu début 2024.