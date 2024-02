Paul McCartney retrouve une basse disparue depuis un demi-siècle

L'ex-Beatle Paul McCartney a pu retrouver une guitare basse disparue depuis plus de 50 ans, sur laquelle il a joué "Love Me Do", "She Loves You" et "Twist and Shout" en studio et sur scène.

Selon le site internet de Paul McCartney, l'instrument, une Hofner en forme de violon achetée pour 30 livres sterling (de l'ordre de 600 euros aux prix actuels) à Hambourg en Allemagne en 1961, a été authentifié et "Paul est incroyablement reconnaissant envers tous ceux qui ont participé" aux recherches.