Personnalités et anonymes en nombre pour un adieu "Splendid" à Michel Blanc

Ses amis du "Splendid", Brigitte Macron, Rachida Dati et un millier de fans sont venus rendre un dernier hommage au "clown angoissé", jeudi à Paris, lors des obsèques de l'acteur Michel Blanc, décédé brutalement à 72 ans.

Des personnalités y participent: ses amis du Splendid dont Gérard Jugnot et Josiane Balasko, Brigitte Macron, les acteurs et réalisateurs Jean-Paul Rouve et Isabelle Mergault, qui réalisa son premier film, "Je vous trouve très beau" (2005), avec Michel Blanc dans le rôle-titre, ou la ministre de la Culture Rachida Dati.

A l'extérieur, des centaines d'anonymes et d'admirateurs se sont amassés devant les grilles qui délimitent un périmètre de sécurité.

Nombre d'entre eux ont réussi à se frayer un chemin pour accéder aux bancs de l'église, bondés.

Les recalés peuvent suivre la cérémonie grâce à une retransmission sonorisée sur le parvis.

- "Homme simple" -

"C'était un homme simple qui n'a jamais pris la grosse tête, qu'on aurait pu inviter à notre table à la maison", estime Monique Picard, 72 ans, qui loue la "cinématographie extraordinaire" de l'acteur, dont "Les Bronzés" qu'elle regarde quand elle a "un coup de blues".