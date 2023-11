Pionnière de l'égalité au cinéma, Euzhan Palcy continue le combat

Elle a côtoyé Césaire et Mandela, dirigé Marlon Brando, reçu César et Oscar... et continue le combat pour l'égalité et la représentation des personnes noires: le cinéma n'en a pas fini avec une pionnière, la réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy.

Davantage reconnue à Hollywood, où elle a reçu l'an dernier un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, elle connaît, à 65 ans, une seconde jeunesse en France, où le Centre Pompidou à Paris lui consacre une première rétrospective.