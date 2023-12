Plus de 170 courts métrages sélectionnés pour le Festival Anima 2024

La sélection comprend de nombreux films qui ont déjà été honorés dans d'autres festivals internationaux, avec notamment "27" de Flóra Anna Buda, récompensé du Cristal du court métrage au Festival d'Annecy, ou encore "Un genre de testament" de Stephen Vuillemin, lauréat du Prix de la meilleure première œuvre au Animafest Zagreb.

Du côté des productions belges, on comptera notamment Nicolas Keppens, récompensé deux fois du Prix du Meilleur court métrage belge pour "Wildebeest" (2018) et "Easter Eggs" (2021) à Anima, et qui revient avec "Beautiful Men", son premier court métrage réalisé en stop motion, tandis que "The Miracle", annonce le retour de Nienke Deutz, lauréate de nombreux prix internationaux, dont le Cristal du court métrage du Festival d'Annecy en 2018 pour "Bloeistraat 11".