Plus de 26.000 spectateurs ont participé au festival Théâtres Nomades à Bruxelles

La 16e édition du Festival Théâtres Nomades, qui s'est clôturée dimanche, a attiré plus de 26.000 spectateurs dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, indique mardi l'organisation dans un communiqué. L'événement, entièrement gratuit, s'est déroulé en plein air du 17 au 20 août.

Le festival est organisé depuis 2021 par la compagnie de théâtre itinérant belge "Les Nouveaux Disparus", qui oeuvre pour démocratiser l'accès à la culture. L'évènement réunit chaque année plus de 35 compagnies artistiques, issues de domaines variés: arts de la rue, théâtre, cirque, conte, danse, marionnettes, etc. La programmation fait par ailleurs la part belle à la création belge et, notamment, aux jeunes artistes, tout en ayant aussi à cœur d'inviter quelques compagnies internationales.

Un village associatif, composé d'une trentaine d'ASBL, a également fait vivre le cœur du festival pendant ces quatre jours.