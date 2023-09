Plus d'un million de visiteurs pour la 29e édition de "l'été d'Anvers"

Plus d'un million de personnes se sont rendues à Anvers cet été afin d'assister à l'un des événements de l'été d'Anvers (Zomer van Antwerpen). La compagnie nantaise Royal De Luxe et ses géants déambulant dans la ville ont attiré à eux seuls quelque 760.000 curieux.

"C'est un été qui restera dans les mémoires. Nous tenons à remercier les 1.020.697 visiteurs qui sont venus pendant 73 jours voir nos projets dans plus de 20 lieux différents. Merci également aux 450 artistes, aux 350 bénévoles et aux centaines d'employés pour leur engagement et leur enthousiasme. Sans eux, pas de festival", indiquent dimanche soir les organisateurs de l'événement dont la 30 édition aura lieu du 20 juin au 1er septembre 2024.