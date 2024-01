Plus d'un million de visiteurs pour l'Année de l'Art nouveau à Bruxelles

Plus d'un million de curieuses et de curieux venus de Belgique ou de plus loin ont foulé les sols en mosaïque des maisons classées et arpenté les allées des musées à l'occasion de l'Année de l'Art nouveau à Bruxelles. "Un succès sans conteste", a déclaré vendredi la Secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons.