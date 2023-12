Plusieurs centaines de personnes aux obsèques de Guy Marchand

Plusieurs centaines de personnes ont rendu un dernier hommage mercredi à l'acteur et chanteur Guy Marchand, à Mollégès, village pittoresque des Alpilles (Bouches-du-Rhône) où il vivait ces dernières années.

D'autres ont regretté l'absence de personnalités lors des obsèques, à l'instar de Mireille et Alain Bouterin, admirateurs du chanteur: "Nous sommes très tristes de voir que personne du show-biz n'a accompagné ce grand monsieur, qui était encore un grand acteur et un grand chanteur, un grand musicien, une très belle personne".

"Ce qui me plaisait chez lui? Tout... le physique, la voix. Il savait tout faire. C'était un homme tellement brillant, un bon crooner, un bon artiste", a confié à l'AFP Suzette Ricciotti admiratrice de 76 ans.

En marge de sa carrière de chanteur, Guy Marchand compte plusieurs nominations au César du meilleur second rôle. Il obtient cette récompense une fois, en 1982, lorsqu'il incarne l'un des policiers de "Garde à vue" de Claude Miller, où Lino Ventura tient le rôle principal.

"C'est un homme avec un cœur comme ça. Et aujourd'hui, c’est moi qui suis parti avec lui. C'est un homme qui aidait tout le monde", a également affirmé plein d'émotion "Mickey", son garde du corps pendant 45 ans.

Plusieurs des amis musiciens de l'auteur de "Destinée", "La passionata" ou encore "Moi je suis Tango" étaient présents pour faire de ce rassemblement un moment "joyeux et festif", comme l'avaient demandé ses enfants, Ludivine et Jules Marchand.

Il avait joué dans de nombreux longs métrages, notamment des comédies, comme "Les Sous-doués en vacances" et "Ripoux contre ripoux" de Claude Zidi, "P'tit Con" de Gérard Lauzier, "Ma femme... s'appelle Maurice" de Jean-Marie Poiré et était apparu dans les séries "Dix Pour Cent" et "La Minute Vieille".