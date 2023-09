Plusieurs stars du petit écran et illustrateurs de renom ce week-end au Heroes Comic Con

Cette année encore, le festival a misé sur des acteurs et actrices dont le visage est bien connu des aficionados de séries télévisées fantastiques. Les visiteurs pourront notamment rencontrer Lana Parilla, actrice phare de Once Upon A Time où elle incarnait la célèbre méchante reine de Blanche-Neige. Gwendoline Christie, récemment à l'écran comme directrice de pensionnat dans la série Netflix dédiée au personnage de Mercredi Addams et Tom Ellis, qui incarne Lucifer dans la série policière fantastique du même nom, rencontreront également les fans.

L'événement rend également hommage à ses racines en invitant plusieurs noms bien connus du milieu des comics américains. Durant tout le week-end du festival, l'éditeur Paul Kaminski étudiera les portfolios et les travaux de tous les visiteurs souhaitant travailler dans l'industrie des comics. Les projets les plus sérieux et prometteurs seront sélectionnés, et leurs auteurs/dessinateurs pourront rencontrer l'éditeur lors d'entretiens privés. "Au cours de ceux-ci, les visiteurs seront conseillés et guidés afin de voir leurs souhaits se réaliser. Certains pourront même postuler chez l'éditeur DC Comics (Batman, Superman, Wonder Woman,...)", souligne le festival.