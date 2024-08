Pour le Festival de Cannes, Delon laisse "une trace ineffaçable"

Alain Delon, décédé dimanche à l'âge de 88 ans, "laisse derrière lui une filmographie éblouissante et une trace ineffaçable", a salué le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux.

"Il parlait de façon magnifique des cinéastes qui l'ont fait roi: Visconti, Clément, Deray, Melville, Verneuil, Cavalier etc. Il était incroyablement respectueux de ses metteurs en scène et attentifs à ses partenaires", a-t-il poursuivi.

"Si nous sommes tristes aujourd'hui pour l'homme et pour ses enfants, Alain Delon, l'artiste, demeurera: il laisse derrière lui une filmographie éblouissante et une trace ineffaçable", a-t-il affirmé.

Alain Delon s'était vu remettre une Palme d'or d'honneur au Festival en 2019, l'une de ses dernières apparitions publiques.

"Nous gardons un extraordinaire souvenir (de cet hommage), de son émotion, qu'il a fait ressentir à toute la salle, et de ses mots bouleversants. De cet adieu qu'il fit au cinéma. Ce fut un moment unique et privilégié: la célébration de l'une des plus grandes stars de cinéma de l'Histoire", a ajouté M. Frémaux.