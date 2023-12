Pour son jubilé, la tendre et truculente Marie Paule Belle retrouve la scène

"Je ne me suis pas rendue compte que je chante depuis si longtemps... C'est une vraie surprise ! ", assure à l'AFP la chanteuse au répertoire ciselé, tour à tour grave et truculent, avec des textes parfois loufoques sur des mélodies inspirées du classique, à l'instar de son grand succès de 1976, "La Parisienne".

Récompensée par un Disque d'or et co-écrite avec la romancière Françoise Mallet-Joris, sa compagne disparue en 2016, cette chanson lui a ouvert les hit-parades et la reconnaissance populaire: "Je ne suis pas parisienne/Ça me gêne, ça me gêne/Je ne suis pas dans le vent/C'est navrant, c'est navrant... ".

"J'ai l'impression d'être un dinosaure car je travaille de façon artisanale... Je me sens décalée, dans aucune case ni aucun format", ajoute Marie Paule Belle, bientôt 78 ans.

Celle qui a débuté en 1970 à L'Écluse et à L'Echelle de Jacob, mythiques cabarets parisiens disparus, où elle croisa Barbara, Brel ou Ferré, a été révélée quatre ans plus tôt en remportant un concours à la radio, après avoir commencé le piano dès l'âge de trois ans.