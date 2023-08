Prague annule un concert de la soprano russe Anna Netrebko à cause de la guerre Ukraine

Mme Netrebko, dont le soutien passé au président russe Vladimir Poutine a entraîné l'annulation de plusieurs concerts dans le monde entier, devait se produire à la Maison municipale de Prague le 16 octobre.

La République tchèque, membre de l'UE et de l'OTAN, soutient fermement l'Ukraine depuis l'invasion russe de l'année dernière et a fourni à Kiev une aide militaire et humanitaire substantielle.