Premiers débats attendus au procès à New York du meurtre de Jam Master Jay, figure du hip-hop

Le procès du meurtre, il y a plus de 20 ans à New York, de Jam Master Jay, pionnier du hip-hop et cofondateur du légendaire trio Run-DMC, doit entrer dans le vif du sujet lundi avec les premières plaidoiries de l'accusation et de la défense.

- Longtemps non élucidé -

Si le hip-hop avait déjà connu à l'époque ses premiers succès, avec les chansons "Rapper's Delight" (The Sugarhill Gang) ou "The Message" (Grandmaster Flash and the Furious Five), Run-DMC est souvent considéré comme l'un des premiers grands groupes de ce mouvement culturel devenu dominant à travers le monde, et dont la naissance il y a 50 ans, en août 1973, dans le Bronx, un autre arrondissement de New York, a été célébrée l'an dernier.

Avec ses tubes "It's like that" ou "It's Tricky" et leurs premiers albums "Run-D.M.C." (1984), "King of Rock" (1985) et "Raising Hell" (1986), le trio a aussi marqué une évolution vers un nouveau style de hip-hop, avec plus de sons rock et de textes politiques, à l'instar des Beastie Boys ou de Public Enemy.