Près de 160 musées accessibles gratuitement les 1ers dimanches du mois en Wallonie

La province du Hainaut arrive en tête dans la répartition géographique des musées gratuits les premiers dimanches du mois, avec 50 institutions participantes. Bruxelles arrive ensuite, avec 32 musées, une exposition permanente et deux jardins.

En théorie, la gratuité se limite à un accès libre aux espaces d'exposition permanentes. La grande majorité des musées gratuits jouent toutefois le jeu et élargissent la gratuité aux espaces et expositions temporaires.

Si la gratuité permet de rendre l'art et la culture plus accessibles, "elle ne profite pas à tous autant qu'elle le devrait", estime Arts & Publics. Pour cette raison, l'organisme a mis en place les "Dimanches plus que gratuits".