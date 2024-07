Près de 1,7 million de visiteurs en 10 jours aux Fêtes de Gand

L'édition 2024 n'a toutefois pas battu le record de 1,8 million de visiteurs enregistré en 2005. "L'affluence n'a pas augmenté non plus", a constaté l'échevin. "Mais ce qui m'intéresse, c'est la combinaison de la qualité et de la quantité. Et je me réjouis que les Gantois soient de plus en plus nombreux à participer aux Fêtes."

Les Fêtes de Gand se dérouleront l'année prochaine du vendredi 18 au dimanche 27 juillet.