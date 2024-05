Près de 300 personnes réunies pour un dernier adieu à Bernard Pivot

Les romanciers Pierre Assouline, Philippe Claudel, Erik Orsenna et Eric-Emmanuel Schmitt faisaient partie de la foule rassemblée à Quincié-en-Beaujolais, là où a grandi Bernard Pivot.

L'office était ouvert au public et par ailleurs diffusé sur le parvis de l'église. La fille et la petite-fille de Bernard Pivot ont notamment prononcé des discours lors d'une cérémonie "très sobre" et "émouvante", rapporte l'AFP. L'homme de lettres a ensuite été inhumé dans le caveau familial, dans la plus stricte intimité.