Près de 7.000 amateurs de cinéma d'art et essai ont souscrit au pass Cineville en 2023

Grand écran ne va pas toujours de pair avec blockbuster et grand complexe. Attirer les curieux du 7e Art dans de petites salles à la programmation plus confidentielle, c'est en tout cas le pari que se sont lancé à l'été 2022 quatre cinémas indépendants bruxellois avec le pass Cineville. Un coup d'œil dans le rétro de 2023 confirme le succès de l'initiative: le réseau s'est étendu et rassemble désormais 12 salles obscures, qui ont accueilli près de 7.000 abonnés, se réjouit l'association dans un communiqué publié jeudi.

Visant 3.000 souscriptions à la fin 2022, la formule avait séduit 5.700 abonnés en octobre dernier pour finalement clore 2023 avec, au compteur, 6.800 détenteurs et détentrices du sésame. À l'instar de Cineville aux Pays-Bas, lancé en 2009, "la moitié du public a entre 20 et 30 ans, répondant ainsi à notre volonté de rajeunir l'audience des salles Art & Essai", se félicite Cineville Belgique.

Voguer entre obésité morbide et littérature dans l'oscarisé "The Whale", redécouvrir l'esthétisme coloré de Wes Anderson avec "Asteroid City" ou encore partir à la rencontre du "Paradis" de Zeno Graton, réalisateur belge... Le pass Cineville propose aux cinéphiles de voyager d'une salle à l'autre à Bruxelles mais aussi Liège, Namur et Charleroi en souscrivant à l'abonnement nominatif mensuel de 18 euros pour les moins de 26 ans, 21 euros pour les autres.

Aux cinémas bruxellois de la première heure que sont le Palace, Vendôme, les Galeries et Kinograph/Cineflagey se sont entre-temps alliés le Nova, Aventure et la Cinematek dans la capitale, les liégeois Sauvenière, Le Parc et Churchill, ainsi que Caméo à Namur et, petit dernier arrivé en octobre, le Quai10 à Charleroi. Ensemble, ils ont comptabilisé 120.000 visites l'an dernier.