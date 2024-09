Près de 90 concerts pour la 10e saison "jubilé" de la Chapelle musicale reine Elisabeth

Cette saison "jubilé" 24-25, intitulée "New Horizon", se déclinera sous la forme de plus de 20 concerts "Prestige" qui réuniront des maîtres, des jeunes artistes en résidence, ainsi que des orchestres et des chefs d'orchestre renommés; de 11 concerts "Associated Artists"; de plus de 40 concerts "Laboratory", avec des cartes blanches de jeunes artistes en résidence; et enfin de sept concerts "Discovery", destinés à un public familial avec des programmes de musique classique accessibles aux enfants ou des spectacles combinés avec des ateliers pour enrichir l'expérience musicale.

En outre, la Chapelle annonce le lancement d'une nouvelle série "Horizon" qui mariera musique, expériences sensorielles et hybridation culturelle pour des soirées immersives au cours desquelles différentes disciplines se rencontrent.