Près de cinq millions de visiteurs pour les musées bruxellois en 2023, un record

Les ventes du Brussels City Pass Brussels Card ont également dépassé toutes les attentes: quelque 19.742 exemplaires ont été écoulés, contre 18.364 pass en 2022.

Brussels Museums se réjouit de ces résultats particulièrement encourageants. "L'année 2024 s'annonce tout aussi passionnante, puisque Bruxelles et les musées bruxellois fêteront alors la présidence belge du Conseil de l'Union européenne et le centenaire du surréalisme", conclut l'asbl dans un communiqué de presse.

L'association Brussels Museums réunit plus de 120 musées bruxellois. Depuis 25 ans, elle relie, ouvre et promeut les musées et centres d'art via des initiatives comme Museum Night Fever, les Nocturnes ou encore le programme Open Museum qui oeuvre à des espaces plus inclusifs.