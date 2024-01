Primée à Angoulême, Posy Simmonds ravie d'être parmi les femmes "infiltrées" dans la BD

"Étonnée" et "ravie", la Britannique Posy Simmonds, qui a remporté à 78 ans en France le prestigieux Grand Prix d'Angoulême de la bande dessinée, savoure son succès et confie à l'AFP travailler à un nouveau roman graphique, où il sera question de femmes évidemment.

"J'étais d'abord étonnée et puis j'ai dit +wow+, je pense qu'en français vous dites +époustouflée+ (...) et bien sûr j'étais vraiment ravie", raconte-t-elle en recevant l'AFP dans le studio où elle travaille, une petite pièce remplie de livres, de crayons et de dessins, dans son appartement du centre de Londres.

Elle est la cinquième femme à recevoir la récompense, attribuée par un vote où peuvent s'exprimer tous les auteurs de BD publiés au moins une fois en français.

"Dans mon monde idéal, le sexe ou le genre de quelqu'un qui gagne un prix ne devrait pas être remarquable.... mais nous ne sommes pas dans un monde parfait", dit l'autrice, devenue célèbre en France pour "Gemma Bovery", adapté du roman "Emma Bovary" de Gustave Flaubert.