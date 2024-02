The Prodigy, Nas et De La Soul sur la scène des Lokerse Feesten le 8 août

Le groupe d'électro-punk britannique The Prodigy, le rapper new-yorkais NAS et ses compatriotes du trio hip-hop De La Soul se produiront aux Lokerse Feesten le jeudi 8 août, a annoncé vendredi l'organisation.

Fort de titres cultes comme "Breathe", "Firestarter" ou "Invaders Must Die", The Prodigy viendra retourner la scène du festival. De retour après une longue absence due au décès de l'un de ses chanteurs, Keith Flint, le désormais quatuor aura l'occasion de célébrer les 30 ans de son album "The Jilted Generation".

Le premier album de NAS, "Illmatic", fêtera lui aussi ses 30 ans cette année. L'occasion pour la star du rap new-yorkais d'envoyer ses classiques "N.Y. State of Mind" et "The World Is Yours" aux côtés d'autres de ses immenses succès comme "If I Ruled The World (Imagine That)" ou encore "Nas Is Like".