Quand Blinken joue du Neil Young à Kiev en soutien à l'Ukraine

On le sait amateur de guitare et de rock: le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a joué mardi soir "Rockin' in The Free World", de Neil Young, dans un bar à Kiev, en hommage à la lutte des Ukrainiens face à l'invasion russe.

En visite surprise dans la capitale ukrainienne mardi, où il n'a eu de cesse d'afficher le soutien des Etats-Unis à l'Ukraine face à "l'agresseur russe", M. Blinken a terminé une journée intense de rencontres officielles, y compris avec le président Volodymyr Zelensky, en jouant de la guitare et en fredonnant cette chanson mythique dans un bar en sous-sol de Kiev, le Barman Dictat.