Quand la musique apaise, avec l'Israélienne Roni Kaspi

"Nous avons plus que jamais besoin de la musique": la batteuse-chanteuse israélienne Roni Kaspi, programmée aux Trans Musicales, veut croire aux vertus curatrices de son art en ces temps heurtés au Proche-Orient et ailleurs.

Interrogée sur la situation au Proche-Orient, elle revient sur son art: "Nous avons plus que jamais besoin de la musique, il y a aussi d'autres choses dans la culture mais la musique, par ses vibrations, nous affecte physiquement, c'est la forme d'énergie la plus pure dans l'univers".

"C'est dur de se réveiller le matin et voir les mauvaises nouvelles qui défilent sur le smartphone, j'essaye de rester toujours informée, de savoir si ma famille et mes amis sont en sécurité", consent-elle toutefois.

Au terme de son set intense, l'artiste aux mèches rouges recueille l'ovation du public, conquis par son charisme et son groove.

- "Compositions pas conventionnelles" -

"Mon bagage jazz ressort dans mes compositions, qui ne sont pas conventionnelles", éclaire celle qui est accompagnée dans ses tournées par Astérios. Ce producteur de spectacles épaule des artistes grand public -- comme le chanteur suisse Stephan Eicher -- ou plus pointus, comme Kae Tempest, artiste non-binaire britannique entre rap et poésie.

Avant les Trans Musicales, Roni Kaspi s'est rodée à Berlin, Luxembourg et Bruxelles, attirant un public partagé entre les plus âgés qui la connaissent depuis le trio d'Avishai Cohen et les plus jeunes attirés par les sonorités de cette fan de Kendrick Lamar, tête chercheuse du hip-hop.

Tout est allé très vite pour la jeune femme originaire de Tel-Aviv, qui a commencé à composer dès ses 15 ans au lycée, dans une filière artistique.

Après l'obtention d'une bourse pour aller étudier le jazz instrumental à la prestigieuse école de musique de Berklee à Boston (Etats-Unis), la batteuse est repérée en 2020 par Avishai Cohen pendant la crise sanitaire par un morceau posté sur Instagram.

Et c'est encore via ce réseau, alors qu'elle avait une semaine de temps libre à Paris avant de repartir en tournée, qu'elle est contactée pour improviser avec les deux musiciens qui complètent aujourd'hui son trio. "Dès la première heure avec eux, ça a été le déclic, c'était si fort, je chantais déjà parfois dans des groupes en Israël, mais mon chant s'est développé avec eux" glisse-t-elle.

Un récent single, "Berlin", annonce un premier mini-album de sept titres prévu en février. Auparavant, le 31 janvier, la batteuse-chanteuse tatouée se produira à New York.