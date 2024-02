Quatre biopics de Sam Mendes sur les Beatles pour donner tous leurs points de vue

Selon Sony, c'est "la première fois qu'Apple Corps" (le label fondé par les Beatles), les membres encore vivants du groupe "Paul McCartney, Ringo Starr", et "les familles de John Lennon et George Harrison, ont cédé les droits de l'histoire et de la musique pour un film scénarisé".

Sony prévoit une sortie en 2027, en indiquant sans plus de précisions que les quatre films sur les garçons de Liverpool "se croiseront" dans les salles.

En avril 1970, six mois après la sortie de l'album "Abbey Road" et un mois avant celle de "Let it be", les Beatles avaient annoncé leur séparation. Les dix ans de collaboration de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr ont débouché sur 14 albums bestsellers, près d'un milliard de disques vendus et plusieurs films.

Sam Mendes, déjà réalisateur d'"American Beauty" (1999), de deux James Bond ("Skyfall", 2012; "Spectre", 2015) ou encore "Empire of Light" (2022), s'est dit "honoré de raconter l'histoire du plus grand groupe de rock de tous les temps".