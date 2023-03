Quatre chefs bruxellois et wallons au festival gastronomique gantois Fourchette

La cinquième édition du festival gastronomique gantois Fourchette accueillera davantage de chefs provenant de Bruxelles et de Wallonie cette année. Au nombre de quatre, ils cuisineront aux côtés des plus grands chefs étoilés de Flandre, indiquent samedi les organisateurs de l'événement qui aura lieu sur le site industriel de L'Arsenal à Gentbrugge, du 27 au 29 mai.

Quinze chefs élaboreront donc un plat-signature qui prendra place dans l'un des six menus proposés sur les trois jours de festival. "En une seule table, les invités dégusteront ainsi la cuisine de cinq restaurants le temps d'un lunch ou d'une soirée", promettent les organisateurs.

Parmi les toqués qui prennent part à l'aventure, le chef wallon doublement étoilé Sang-Hoon Degeimbre de "L'Air Du Temps"** ainsi que les Bruxellois Christophe Hardiquest de "Menssa" et Elliott Van de Velde de "Entropy". "On est ravis d'aller montrer notre ADN en Flandre et super excités de partager ces moments avec l'équipe", explique ce dernier qui proposera une assiette à base d'asperges, de petits pois et de truite.