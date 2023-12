Queen Latifah et Billy Crystal parmi les honorés du Kennedy Center à Washington

Une kyrielle de stars d'Hollywood et le tout-Washington vont également saluer lors de cette soirée de gala, dont c'est la 46e édition, les carrières de la légende de la soul Dionne Warwick, de la soprano Renée Fleming et du chanteur Barry Gibb, dernier membre du groupe Bee Gees encore en vie.

Détentrice d'un Grammy, prix de l'industrie musicale américaine, la pionnière du rap Queen Latifah s'est fait connaître avec son premier album "All Hail the Queen" sorti en 1989, et notamment son tube "Ladies First". Cet opus a ouvert la voie à une carrière florissante dans le hip-hop, le cinéma et la production.

"Je suis touchée d'être incluse dans cette liste incroyable d'artistes", a indiqué la chanteuse de 53 ans.

Connu pour sa longue carrière comique, marquée par des succès cinématographiques comme "Quand Harry rencontre Sally", l'acteur Billy Crystal, 75 ans, a fait écho à ce sentiment.