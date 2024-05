Quelque 15.000 visiteurs attendus durant les quatre jours du Streat Fest à Tour&Taxis

La troisième édition de l'événement culinaire, artistique et festif Streat Fest ouvrira ses portes jeudi à 17h00 à Tour & Taxis à Bruxelles, et ce jusque dimanche soir. Pas moins de 100 chefs y proposeront des assiettes qui répondent aux exigences de la street food.

La mission du Streat Fest ? "Rendre n'importe quelle cuisine - étoilée, tendance, gastronomique, trendy... - accessible à tous les gourmands." L'événement commencera en force ce jeudi avec la venue notamment d'Yves Mattagne ("La Villa Lorraine"**) et du Français Florent Ladeyn ("Auberge du Vert Mont"*) - qui sera présent les quatre jours. Le premier jouera la carte indienne et proposera des pains naan accompagnés de sauce raïta (versions végétarienne et carnée) tandis que le deuxième fera découvrir ses fameuses frites au maroilles ou mayo fumée au foin ainsi qu'une focaccia à l'ail des ours et à la mortadelle.

Outre les stands de street food revisitée, les festivaliers auront accès à 150 ateliers culinaires, 40 concerts, DJ et performances, un espace épicerie, un mini "Brussels vintage market", un beauty bar et des masterclasses. Un "street corner" permettra de s'essayer à des activités de revalorisation de matériaux usagés et de street art. Quant aux plus jeunes, un "kids corner" présentera une programmation réfléchie pour les enfants les samedi et dimanche.