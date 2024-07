Quelque 180.000 visiteurs à Gand au premier jour des Gentse Feesten

Quelque 180.000 personnes ont rallié le centre de la Cité des Comtes sous un soleil radieux vendredi pour l'ouverture de la 179e édition des Fêtes de Gand. Ces festivités populaires rassemblent petits et grands, locaux et touristes, en musique pendant dix jours.

Leur succès ne se dément pas, puisque les visiteurs et noceuses du premier soir ont été un peu plus nombreux que l'an dernier (160.000), qui avait déjà compté 10.000 fêtards de plus qu'en 2022. Le lancement des éditions précédentes avait attiré 105.000 habitants et curieux en 2019, et 110.000 en 2018.

Le soleil et la chaleur, timides ces dernières semaines, ont paré Gand et ses ruelles anciennes d'un petit air de vacances à l'ambiance festive. Ils ont toutefois aussi accablé une dizaine de personnes, qui ont dû être prises en charge par les services de secours. Ces derniers ont porté assistance à un total de 178 visiteurs. Parmi eux, 15 ont été transférés à l'hôpital.