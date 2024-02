Quinze nouveaux restaurants auréolés par Michelin d'un "Bib Gourmand"

Le guide Michelin Belgique et Luxembourg a dévoilé lundi les quinze tables qui décrochent un label "Bib Gourmand" en 2024. Cette distinction est remise aux restaurants qui allient cuisine de qualité et prix serrés. Pour la liste complète, tenant compte des déclassements, il faudra attendre la présentation du guide annuel, le 26 février prochain.

Bruxelles et la Wallonie se partagent une large majorité des nouvelles adresses labellisées: six chacune, tandis que trois tables sont mises à l'honneur en Flandre.

La nouvelle fournée de "Bib Goumand" est "diverse et éclectique", selon le directeur de la sélection des Guides Michelin au Benelux, Werner Loens. "Ces adresses, qui réussissent la prouesse de conjuguer cuisine de qualité et prix mesurés, sont une véritable invitation à se faire plaisir."

Au sud du pays, c'est dans la province de Namur que se trouvent la plupart des nouveaux "Bib": "Au Phil des Saveurs" à Bois-de-Villers, "Le confessionnal" à Dinant, "Garde manger" à Gesves et encore "Mona Lisa" à Yvoir. Les deux autres adresses wallonnes sont situées en Cité Ardente: "Enoteca" et "Magma".

La capitale se dote également de six nouveaux "Bib Gourmand" avec "St. Kilda" à Uccle, "Le Variétés" et "L'épicerie Nomad", toutes deux à Ixelles, "Kline" à Bruxelles, "ANJU" à Saint-Gilles et "Yoka Tomo" à Schaerbeek.

En Flandre, les nouveaux "Bib Gourmand" sont "Onslow" et "Quatre Vins", à Bruges et "Furbetto" à Heverlee.