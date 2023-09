Radu Mihaileanu présidera le jury du prochain Festival du film historique de Waterloo

Le réalisateur Radu Mihaileanu présidera le jury du 11e Waterloo Historical Film Festival (WaHFF), qui aura lieu du 12 au 15 octobre au Ciné Wellington de Waterloo, a annoncé mardi l'organisation. Le producteur américain Rick McCallum (Star Wars, The Young Indiana Jones) et le comédien français Hippolyte Girardot feront, eux, partie des invités d'honneur.

Comme à son habitude, le WaHFF proposera, outre les projections des films en compétition, des avant-premières et diverses activités (exposition, concert, conférences) jusqu'à la soirée de clôture et la remise des prix, le dimanche 15 octobre.

La cérémonie d'ouverture tournera autour de l'avant-première de "Bonnard, Pierre et Marthe", le nouveau film de Martin Provost. Les festivaliers auront aussi droit, samedi 14 octobre, à l'avant-première de "L'abbé Pierre, une vie de combats", de Frédéric Tellier. Un dîner de gala et une masterclass feront référence à Indiana Jones, en écho à la présence de Rick MacCallum et de René Manzor qui a réalisé plusieurs épisodes de la série "Les aventures du jeune Indiana Jones". Une exposition sera consacrée aux photographies d'Hippolyte Girardot, autre invité d'honneur de cette 11e édition.