Rave party dans le Maine-et-Loire: encore 400 personnes présentes

"Actuellement, un peu moins de 400 personnes occupent toujours le site, pour partie sous l'emprise de stupéfiants et de l'alcool. Le dispositif de contrôle tenu par la gendarmerie depuis la nuit du 8 mai reste en place", a indiqué la préfecture sur son compte X.

Les autorités ont également indiqué que plus de 5.000 infractions avaient été relevées, "représentant un montant total d'amendes de plus de 650.000 euros", notamment 2.508 pour tapages nocturnes et 2.100 pour participation à une manifestation interdite. Les forces de l'ordre ont également dressé 288 amendes forfaitaires pour détention de stupéfiants, d'après la même source.

"Durant l'activation du poste de secours mis en place par l’État avec l'appui des associations agréées de sécurité civile, du jeudi 9 mai à 19H00 au dimanche 12 mai à 19H30, 216 participants ont été pris en charge", selon le communiqué.

Un homme d'une trentaine d'années participant à la rave est mort dimanche matin d'un arrêt cardio-respiratoire. Le parquet de Saumur a ouvert "une enquête en recherches des causes de la mort".