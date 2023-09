Rayures rugby et désinvolture pour la femme Dries Van Noten

Une veste à rayures beige à col blanc et ornée de paillettes se porte sur une jupe en jean. Les rayures tennis d'une chemise ouverte sur un soutien-gorge assorti se mixent avec les rayures d'un pantalon à taille élastique et un smoking.

Les codes sont inspirés du sportswear des années 20, mais "tout est chamboulé": on retrouve les rayures sur des robes asymétriques, les écharpes de tennis se transforment en hauts tricotées et se retrouvent retravaillées dans le drapé d'une jupe.

L’embellissement se trouve là où l'on ne l'attend pas: la plupart des vêtement sont simples, mais les chaussures sont ornées de pierres et de cristaux.

Les escarpins ont des pointes exagérées et talons incurvées et se portent avec des chaussettes. "J'aime bien cette allure +je m'en fous+", a déclaré Dries Van Noten à l'AFP. "Ce n'est pas le moment d'être triste et sérieux", conclut-il.