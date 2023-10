Rebond mondial pour les revenus des droits d'auteurs: la Sabam s'inquiète des disparités

Les revenus de droits d'auteur ont augmenté en 2022 de plus d'un quart dans le monde par rapport à l'an dernier, selon le rapport publié jeudi par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs (Cisac). Si cette augmentation se confirme également en Belgique, la société belge des auteurs Sabam s'inquiète d'une part du numérique bien plus faible qu'au niveau mondial, confirmant de grandes disparités entre les "stars" et les auteurs locaux.

Selon la Cisac, plus de 12 milliards d'euros de droits d'auteurs ont été collectés en 2022, soit une hausse de 26,7% par rapport à 2021. Les plus fortes augmentations concernent les répertoires dramatique (+89,4%) et musical (+28%).

Le rapport mondial montre par ailleurs que les revenus numériques provenant du streaming et de la vidéo à la demande (35%, soit le double de 2019) sont désormais plus élevés que ceux de la télévision et la radio (33%).