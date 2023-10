Record de fréquentation pour la Museum Night Fever, avec 17.203 visiteurs

Les noctambules, dont 73% avaient entre 18 et 35 ans, ont découvert en moyenne deux à trois musées dans la soirée, totalisant ainsi 64.149 visites entre 19h00 et 01h00 du matin, précise Brussels Museums dans un communiqué. Deux afterparties, au C12 et au Botanique, ont ensuite prolongé la nuit.

Les musées les plus visités de la soirée sont Bozar (7.321 visiteurs) et le musée BELvue (7.233). Le Musée des sciences naturelles a, quant à lui, attiré 4.085 badauds, suivi du Musée des instruments de musique (MIM) avec 3.759 visiteurs. La Maison Autrique a enregistré 795 entrées, et le Musée de la Franc-Maçonnerie 730, "de beaux chiffres pour une première participation", estime Brussels Museums.