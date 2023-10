Réfugiés : le parcours de l'intégration racontée en BD

"On voulait parler du quotidien ici, pas de leur histoire en Syrie": l'album intitulé "Les Mots nous manquent" se démarque ainsi de "L'Arabe du futur", par exemple, la célèbre saga du Franco-Syrien Riad Sattouf, Grand Prix 2023 du festival d'Angoulême de la BD, explique à l'AFP Thibault Mouginot.

En personnage BD comme dans la vie, Khaled Zyadeh aime flâner au pied de la cathédrale d'Autun : "ça me fait penser à Damas", dit le Syrien, héros d'un album retraçant l'intégration de réfugiés dans cette petite ville du Morvan.

Chargé de développement social à l'Opac (office public d'habitat) d'Autun (Saône-et-Loire), Thibault a accueilli en 2018 la quinzaine de familles fuyant la guerre civile en Syrie pour atterrir dans ce gros bourg de 13.000 habitants lové dans le massif du Morvan.

"Je côtoyais ces familles. J'échangeais sur leur ressenti, leurs difficultés et je me suis dit qu'il fallait expliquer pourquoi, parfois, il y a incompréhension", ajoute ce travailleur social de 35 ans, revenu récemment d'un tour du monde d'un an.

Fan de BD, l'idée de dire par le dessin vient naturellement à Thibault. Et il se fait scénariste, racontant les histoires et anecdotes, cocasses ou tristes, générées par l'absence d'une langue commune.