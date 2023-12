Rembrandt a utilisé un composé pour lutter contre l'humidité sur "La Ronde de nuit"

Rembrandt van Rijn, plus communément appelé Rembrandt, a traité son célèbre tableau "La Ronde de nuit" avec une huile à base de plomb, une sorte de couche anti-humidité, ont révélé de nouvelles recherches menées en collaboration avec l'université d'Anvers, dont les résultats ont été dévoilés vendredi.

Cette découverte a été faite dans le cadre d'un projet de conservation du chef-d'œuvre de Rembrandt. La chercheuse Fréderique Broers et son équipe ont utilisé une combinaison de techniques pour identifier les composés chimiques présents dans les couches inférieures de la toile.

Selon le professeur de l'université anversoise Koen Janssens, on savait déjà que Rembrandt utilisait parfois des doubles couches d'apprêt, sur lesquelles l'œuvre était ensuite peinte. "Mais on n'avait jamais remarqué cette première couche anti-humidité. Elle avait été absorbée par la toile et ne pouvait donc pas être observée lors d'un examen au microscope traditionnel."

En analysant un échantillon, les chercheurs ont trouvé du plomb sous la surface visible de la peinture, près de la toile. Des analyses aux rayons X montrent, en outre, qu'une grande quantité du métal est présente sur toute la surface du tableau. Sa répartition dévoile même l'empreinte du châssis sur lequel la toile a été tendue lors de l'application.

Il y a plusieurs siècles, il était recommandé d'imbiber les toiles avec de l'huile riche en plomb si les tableaux devaient être accrochés contre des murs froids et humides. Comme "La Ronde de nuit" était destinée à un mur extérieur, il est possible que Rembrandt se soit inspiré de ce traitement inhabituel.