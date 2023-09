Reprise des négociations entre les grands studios d'Hollywood et les acteurs lundi

Le syndicat représentant les acteurs en grève à Hollywood a accepté de reprendre les négociations avec les grands studios. SAG-AFTRA, qui représente 160.000 artistes, et l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui négocie au nom des grandes sociétés de divertissement, ont en effet annoncé mercredi, dans un communiqué commun, qu'ils se rencontreraient lundi pour discuter d'un nouveau contrat pour le cinéma et la télévision.