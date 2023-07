Retour aux sources pour le Comic-Con, privé de stars par la grève à Hollywood

Le rassemblement géant en Californie, qui se tient de jeudi à samedi, fait souvent les gros titres et le bonheur de milliers de fans qui n'hésitent pas à faire la queue pendant plusieurs jours pour voir les plus grandes stars du cinéma.

Le Comic-Con de San Diego, plus gros festival au monde consacré à la pop-culture, revient aux sources pour cette nouvelle édition marquée par l'absence de stars en raison d'une grève historique à Hollywood.

Mais pour certains fans présents, l'absence des vedettes représente presque une aubaine, puisqu'elle permet de recentrer l'évènement sur les costumes et les bandes-dessinées, la raison d'être originale du Comic-Con.

"Honnêtement, je me réjouis davantage à l'idée du +cosplay+", le fait de se déguiser en un personnage de fiction, explique à l'AFP Janelle Hinesley, 32 ans, venue au Comic-Con avec un costume d'Astrid, du film d'animation "Dragons".

Chris Gore, propriétaire du site web "Film Threat" et réalisateur du documentaire '"Attack of the Doc!", est convaincu de son côté que le Comic-Con va "revenir à ses racines qui célèbrent l'art de la bande dessinée".