Rétrospective Elliott Erwitt, photographe du vivant à deux ou quatre pattes

Des humains et des chiens, des villes et des plages: à deux ou quatre pattes, l'Américain Elliott Erwitt, 94 ans, a photographié le vivant comme aucun autre, pour faire "rire ou pleurer ou les deux à la fois".

À travers 220 clichés en noir et blanc et en couleur réalisés entre 1949 et les années 2000, une grande rétrospective présente à partir de jeudi au musée Maillol à Paris le regard décalé et "plein de respect" de cette figure de la photographie, inspirée par les Français Henri Cartier-Bresson et Robert Doisneau.