Ridley Scott, Emilia Clarke ou Shirley Bassey décorés par le roi Charles III

Le réalisateur Ridley Scott, l'actrice de la série Game of Thrones Emilia Clarke ou la chanteuse Shirley Bassey figurent parmi les 1.227 personnes distinguées vendredi par le roi Charles III à l'occasion du Nouvel an pour leur succès ou service envers le Royaume-Uni.

La chanteuse galloise Shirley Bassey, déjà anoblie et notamment connue pour avoir interprété trois chansons de générique pour des films de la saga James Bond, a elle été faite Compagnon d'honneur.

Quelques semaines après la sortie de son dernier film Napoléon, Ridley Scott, connu pour avoir réalisé Gladiateur, Alien ou Thelma et Louise, a été élevé au rang de Chevalier Grand-Croix de l'ordre de l'Empire britannique.

Shirley Bassey, 86 ans, a vendu plus de 130 millions de disques et a notamment chanté pour les 50 puis 60 ans de règne d'Elizabeth II en 2002 et 2012.

Toujours dans le domaine culturel, l'actrice Emilia Clarke, interprète de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, a été faite Membre de l'ordre de l'Empire britannique pour avoir co-fondé avec sa mère Jennifer, une association d'aide aux victimes d'hémorragie cérébrale, dont elle a elle-même souffert à deux reprises.

Le fondateur du festival de rock de Glastonbury, Michael Eavis a lui était fait Chevalier de l'ordre de l'Empire britannique.