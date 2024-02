Robert Badinter, une figure clé de la lutte pour la dépénalisation de l'homosexualité

A la tribune, Robert Badinter, alors ministre de la Justice, fustige la "chasse à l'homosexualité": "cette discrimination et cette répression sont incompatibles avec les principes, ceux d'un grand pays de liberté", avait-il lancé.

Les interventions de Robert Badinter "étaient impressionnantes", souligne auprès de l'AFP Antoine Idier, sociologue et historien. "Il a porté haut et fort ce projet d'abrogation, le défendant bec et ongles avec des discours ciselés".

Le texte a été adopté définitivement six mois plus tard, mettant un terme à quatre décennies de politique répressive à l'encontre des personnes homosexuelles. On estime aujourd'hui que plus de 10.000 condamnations pour homosexualité ont été prononcées entre 1942 et 1982.