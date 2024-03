Ruben Struyve de "La table de Maxime" désigné "Sommelier of the year"

Ruben Struyve, de "La Table de Maxime" à Paliseul, a été désigné lundi "Sommelier of the year", tandis que Joyce van Rennes du Château Genoels-Elderen a été reconnue "Wine lady of the year".

L'élection du "Sommelier of the Year", organisée par le Club Prosper Montagné, Foodprint et Home & Table by Meyhui, en est à sa 14e édition. Les lauréats ne peuvent pas se représenter. Ce qui n'empêche pas "La table de Maxime"**, dont le chef Maxime Collard a été désigné chef de l'année 2023 par Gault&Millau, de pouvoir se targuer d'avoir vu trois de ses sommeliers être récompensés lors des trois dernières éditions.

L'élection du Sommelier de l'année a été organisée pour la première fois en 2010. Pour obtenir le titre, les candidats doivent exercer leur métier dans un restaurant belge, avoir les compétences techniques et l'expérience professionnelle nécessaires, maîtriser la communication et tous les aspects d'une carte des vins et, finalement, être en mesure de garantir à la fois une gestion représentative de la carte des vins et le rapport qualité-prix, expliquent les organisateurs.