Russie: mort du poète dissident Lev Rubinstein

Le poète russe Lev Rubinstein, figure de la dissidence soviétique et critique du Kremlin, est mort dimanche à l'âge de 76 ans, a annoncé sa fille, six jours après avoir été renversé par une voiture et grièvement blessé à Moscou.

"Mon papa, Lev Rubinstein, est mort aujourd'hui", a écrit Maria Rubinstein sur son blog sur le site "Live Journal".