Salman Rushdie appelle à la fin de la guerre entre Israël et le Hamas

L'auteur américano-britannique Salman Rushdie a appelé à la fin de la guerre entre Israël et le Hamas "le plus tôt possible, se disant "horrifié" et "plein de mauvais pressentiments", lors d'une conférence de presse vendredi à Francfort.

Le Hamas a lancé une attaque meurtrière contre Israël depuis la bande de Gaza le 7 octobre, tuant au moins 1.400 personnes, principalement des civils qui ont été abattus, mutilés ou brûlés vifs, selon les autorités israéliennes.