A Salzbourg, les orfèvres des marionnettes

La magie au bout du fil en Autriche: dans le Théâtre de marionnettes de Salzbourg, dix-huit mains s'agitent dans l'ombre pour donner vie aux personnages grâce à un art centenaire qui requiert des années de formation.

Edouard Funck, lunettes rondes, fines moustaches et cheveux en bataille, est l'un de ceux qui tirent les ficelles "deux mètres au-dessus de la scène".

Passionné par les coulisses des spectacles depuis son enfance parisienne, il est intarissable sur la technique inventée il y a 110 ans par le fondateur de ce beau théâtre, le sculpteur autrichien Anton Aicher, et désormais reconnue par l'Unesco.

"C'est comme jouer d'un instrument de musique: on ne pense pas aux cordes durant la représentation" et on connaît sa partition, explique l'artiste de 34 ans.