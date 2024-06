Sandrine Bergot bientôt à la tête du Théâtre des Doms

Sandrine Bergot assumera, à partir du 1er septembre, la direction artistique et générale du Théâtre des Doms, vitrine de la création scénique de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Avignon, fait savoir l'institution mercredi dans un communiqué. Elle prendra ainsi la succession d'Alain Cofino Gomez qui a assumé cette fonction pendant 9 ans.

Née en France, Sandrine Bergot est arrivée en Belgique en 1991 pour poursuivre sa formation de comédienne au Conservatoire de Liège. "Elle travaille alors avec de nombreux artistes tels que Jacques Delcuvellerie, Lorent Wanson,... Elle développe très tôt un goût pour la création collective et crée rapidement son premier collectif (Salghos), puis, en 2007, elle partage avec Renaud Riga et Baptiste Isaia la création du Collectif Mensuel", rappelle le Théâtre des Doms dans un communiqué.

Aujourd'hui, Sandrine Bergot souhaite "mettre à disposition les acquis de ses expériences et ses connaissances afin de contribuer au rayonnement des artistes et créations de la Fédération Wallonie-Bruxelles en France et à l'étranger".