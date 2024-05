Santa, tout recommencer en musique

La trentenaire a investi le même studio d'enregistrement que Céline Dion et Jean-Jacques Goldman pour l'album "D'eux". "Une voix aussi cristalline, je ne l'ai entendue que dans cet album: j'ai voulu le même ingénieur du son, le même endroit, pour comprendre ce qui se passait dans l'électricité et la magie du lieu".

On entend des élans de Céline Dion ou de Véronique Sanson dans ce disque prévu vendredi. "On est fait de nos références", acquiesce l'artiste rencontrée par l'AFP.

Ca tombe bien, les playlists des jeunes audiences mêlent aujourd'hui niche et grand public. "Les frontières sont plus poreuses mais le fait d'être dans une culture assez jetable rend compliqué le fait d'être pérenne. Je suis dans une proposition artistique hors-format et, ça, on me le jette encore à la gueule malheureusement".

Son "Popcorn salé" a mis du temps à exploser, tout comme "La grenade" de Clara Luciani en son temps. "C'est encore plus complexe sur une ballade avec 35 secondes de piano en intro, mais le bouche-à-oreille opère".

. Piano dans le ciel