Sawyer Spielberg, acteur et fils de, savoure son premier Cannes

"Il y a tellement de gens à observer ici, ça me servira pour de prochains rôles": Sawyer Spielberg, fils du réalisateur de "E.T." et acteur, vit son premier Festival de Cannes, avec un film dans la Quinzaine des Cinéastes.

Le New-Yorkais voit son "personnage, Splint, comme le fantôme de Noël, miroir du passé, présent et futur des personnages, reflet de leur nostalgie". Splint "est resté dans la même petite ville, a gardé le même blouson depuis le lycée, est resté dans sa bulle, alors que les plus jeunes essayent de s'échapper", poursuit-il.

"Sawyer est celui qui le plus bossé en amont sur ce tournage, celui avec lequel j'ai le plus échangé pendant la préparation", confie Tyler Taormina, assis à ses côtés.

Sawyer Spielberg considère son métier d'acteur comme "sauter de l'avion et espérer que le parachute va s'ouvrir". Il a trouvé sa vocation enfant en voyant Paul Newman dans "Butch Cassidy et le Kid" et "Luke la main froide". "Je me disais, +lui, il est cool+".

C'est à 18 ans qu'il a appris le métier d'acteur dans une école à New York. Il ne se voit pas marcher pour l'instant dans les pas de son père et passer à la réalisation.

Même s'il a mis les pieds récemment dans un gros budget, la série "Masters of the Air" sur Apple TV, il privilégie les films indépendants. "Il y a là tellement de bons réalisateurs, c'est excitant le ciné indé en ce moment, je veux faire partie du mouvement".