Sept nouveautés et un retour à l'équilibre Art Nouveau-Art Déco au prochain BANAD Festival

Après une année 2023 dédiée pierres et âme à l'Art Nouveau dans la capitale, la huitième édition du BANAD festival se déclinera à la sauce bruxelloise "half en half": moitié Art Nouveau, moitié Art Déco. Et avec une touche de Modernisme, a dévoilé l'organisation mercredi, lors d'une conférence de presse au Cinéma Palace. Une soixantaine de joyaux architecturaux ouvriront leurs portes durant trois week-ends entre le 9 et le 24 mars à cette occasion.